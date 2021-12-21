Коронавирус продолжает "косить" украинцев: свежая статистика за сутки

За прошедшие сутки, 20 декабря, в Украине выявили 6029 новых случаев коронавируса. Из них детей – 390, медработников – 180.
Умерло 346 больных. Выздоровели 18 850 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.
Всего в Украине за все время пандемии заболели 3 616 716 человек. От осложнений болезни скончались 93 608 пациентов. Вылечились – 3 357 405 человек.
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За прошедшие сутки 110 740 человек вакцинировали против Covid-19. Первую дозу получили 36 056 желающих, полностью иммунизированы – 74 605 человек. Дополнительную третью дозу получили 79 человек.
"С начала вакцинальной кампании привили 14 422 443 человека. Из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, две дозы – 13 061 477 человек. Получили дополнительную дозу – 171 человек", - отметили в Минздраве.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1496;
Винницкая область – 147;
Волынская область – 279;
Днепропетровская область – 118;
Донецкая область – 413;
Житомирская область – 39;
Закарпатская область – 282;
Запорожская область – 344;
Ивано-Франковская область – 80;
Киевская область – 275;
Кировоградская область – 52;
Луганская область – 108;
Львовская область – 197;
Николаевская область – 165;
Одесская область – 142;
Полтавская область – 602;
Ровенская область – 183;
Сумская область – 122;
Тернопольская область – 84;
Харьковская область – 155;
Херсонская область – 32;
Хмельницкая область – 236;
Черкасская область – 266;
Черновицкая область – 101;
Черниговская область – 111.
18 декабря в Украине был зафиксирован первый случай штамма Omicron. Пациент, у которого обнаружили штамм, раньше уже болел коронавирусом.
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