Коронавирус продолжает "косить" украинцев: свежая статистика за сутки

В Украине – более 6 тыс. новых случаев коронавируса. Фото: Минздрав Украины

За прошедшие сутки, 20 декабря, в Украине выявили 6029 новых случаев коронавируса. Из них детей – 390, медработников – 180.

Умерло 346 больных. Выздоровели 18 850 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 3 616 716 человек. От осложнений болезни скончались 93 608 пациентов. Вылечились – 3 357 405 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тысячу за вакцинацию украинцам помогут получить ЦНАПы

За прошедшие сутки 110 740 человек вакцинировали против Covid-19. Первую дозу получили 36 056 желающих, полностью иммунизированы – 74 605 человек. Дополнительную третью дозу получили 79 человек.

"С начала вакцинальной кампании привили 14 422 443 человека. Из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, две дозы – 13 061 477 человек. Получили дополнительную дозу – 171 человек", - отметили в Минздраве.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1496;

Винницкая область – 147;

Волынская область – 279;

Днепропетровская область – 118;

Донецкая область – 413;

Житомирская область – 39;

Закарпатская область – 282;

Запорожская область – 344;

Ивано-Франковская область – 80;

Киевская область – 275;

Кировоградская область – 52;

Луганская область – 108;

Львовская область – 197;

Николаевская область – 165;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 602;

Ровенская область – 183;

Сумская область – 122;

Тернопольская область – 84;

Харьковская область – 155;

Херсонская область – 32;

Хмельницкая область – 236;

Черкасская область – 266;

Черновицкая область – 101;

Черниговская область – 111.

18 декабря в Украине был зафиксирован первый случай штамма Omicron. Пациент, у которого обнаружили штамм, раньше уже болел коронавирусом.