Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса

Мужчине перед процедурой измерили температуру и провели инструктаж. Фото: Lb.ua

Первую инъекцию вакцины от коронавируса сделали в Украине.

Реаниматолога опорной коронавирусной Черкасской областной больницы Евгения Горенко вкололи препаратом CoviShield, пишет LB.ua.

Мужчине перед процедурой измерили температуру и провели инструктаж. По его словам, чувствует себя нормально, но есть волнение за историчность момента.

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"Если в общем - вакцинация является маркером цивилизованного общества. Нужны патроны на фронте? Нужна амуниция? Так же в медицине. Лучше быть предупрежденным, чем потом лечить осложнения болезни", - отметил он.

Вторую прививку врач мобильной бригады Людмила Доценко сделала медсестре реанимационного отделения Нонне Хачатрян. За пациентами после укола обязательный контроль врача 30 мин., чтобы обезопасить себя от возможной реакции.

Черкасская область первой получила партию из 16 200 доз вакцины, которую 23 февраля доставили в Украину из Индии. Этого хватит на прививки 8100 черкасских медиков. В регионе прошли тренировки для вакцинации 2 мобильные бригады: одна для препарата CoviShield, вторая - для Pfizer/BioNTech.

В Украине стартует Covid-вакцинация. 24 февраля первые партии вакцины CoviShield должны доставить в 7 регионов. Столица, Киевская, Житомирская, Винницкая, Черниговская, Черкасская и Полтавская области первыми получат вакцину.