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среда, 24 февраля 2021 10:24

Известно, какие области первыми получат Covid-вакцину

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Известно, какие области первыми получат Covid-вакцину
Первые прививки препаратом Covishield Covid-19 будут делать медикам. Фото: pixabay.com

В Украине стартует Covid-вакцинация. 24 февраля первые партии вакцины CoviShield должны доставить в 7 регионов.

Столица, Киевская, Житомирская, Винницкая, Черниговская, Черкасская и Полтавская области первыми получат вакцину. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает ТСН.

"Вакцина выедет одновременно. Просто логистически маршруты построены так, что некоторые вакцину получат вечером, а другие - на следующий день", - сказал Ляшко.

Первые прививки препаратом CoviShield Covid-19 будут делать медикам, которые работают с больными коронавирусом. Это главная группа риска. Эффективность препарата, прибывшего из Индии, составляет 70%.

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22 февраля в Украине было зарегистрировано 2 вакцины от Covid-19 - препараты Pfizer/BioNTech и CoviShield. 23 февраля в Украину прибыла 1-я партия Covid-вакцины CoviShield. Это 500 тыс. доз препарата компании AstraZeneca.

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