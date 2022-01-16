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понедельник, 17 января 2022 00:08

Первая страна ЕС вводит обязательную вакцинацию от Covid-19

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Первая страна ЕС вводит обязательную вакцинацию от Covid-19
Австрия вводит обязательную вакцинацию. Фото: Reuters

Австрия первой из стран Евросоюза ввела обязательную вакцинацию всего взрослого населения Covid-19

В стране будет введена обязательная вакцинация от коронавируса для всех жителей от 18 лет. На следующей неделе парламент страны утвердит эту норму законодательно, сообщает BBC.

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Предполагалось, что прививки от коронавируса станут обязательными для всех австрийцев от 14 лет, однако было решено, что эта норма будет касаться только взрослых. Исключение может быть сделано только для беременных женщин и имеющих медицинские противопоказания.

Люди, которые отказываются пройти вакцинацию, ждут штрафы от 600 до 3,6 тыс. евро.

Иммунизацию прошли 71,5% жителей Австрии, что меньше по сравнению с другими странами ЕС. В Австрии – стране с населением около 9 млн человек – зафиксировано 1,4 млн случаев коронавируса и почти 14 тыс. смертей от болезни.

Обязательная вакцинация введена в немногих странах мира - Эквадоре, Таджикистане, Туркменистане, Индонезии и Микронезии. Многие страны вводят обязательные прививки для некоторых категорий населения – работников системы здравоохранения и общественных служб. Они также значительно ограничивают возможности непривитых жителей, которым стало труднее посещать общественные места, пользоваться транспортом и пересекать границы.

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