Переполненные палаты и недостаток кислорода: в Харькове заявили о критической ситуации

По состоянию на 14 марта, Харьковская область соответствует показателям "желтой зоны" по уровню эпидемической опасности. Фото: Facebook

В Харькове от коронавирусной инфекции скончался заведующий отделением областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков. Врачи говорят о переполненных палатах и нехватку кислорода.

Об этом в Facebook сообщил анестезиолог, профессор Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов.

Пеньков указан на сайте Харьковской областной клинической инфекционной больницы (ХОКИБ) как заведующий отделением вирусных гепатитов и дифференциальной диагностики желтух.

"Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши, и больные неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы хоть текущий кислород", - заявил Корсунов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцина Covishield имеет побочные эффекты: перечень

Он сообщил, что в настоящее время в реанимации Харьковской областной клинической инфекционной больницы находится трое пациентов в возрасте от 31 до 39 лет, а в Областной детской клинической больнице Харькова – на инвазивной искусственной вентиляции легких ребенок 11 лет и на неинвазивной - 17 лет.

По состоянию на 14 марта, Харьковская область соответствует показателям "желтой зоны" по уровню эпидемической опасности.

9012 новых случаев Covid-19 зафиксировали в Украине 14 марта 2021-го. Среди больных 491 ребенок и 193 медработника. Госпитализировали - 4216 человек, выздоровели - 2743 человека. Умерло - 145 больных. За сутки осуществили 60 522 тестирований.