Перечислили симптомы воспаления легких, которые часто игнорируют

Легкі симптоми чи утруднене дихання можуть бути першими ознаками легеневих захворювань. Фото: pixabay.com

Воспаление легких может стать одним из осложнений гриппа или простуды. Из-за острой нехватки кислорода при заболевании легких могут появиться такие симптомы, как покраснение или синюшность, бледность кожных покровов, появление на них пятен. Подобные изменения цвета лица нередко можно назвать последствиями недосыпания, поэтому симптом часто не замечают.

Легкие симптомы или затрудненное дыхание могут быть первыми признаками легочных заболеваний. Умение их выявить поможет получить лечение до того, как болезнь станет опасной для жизни, передает Lung.org.

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Симптомы воспаления легких:

Хрипы. На такой симптом, как громкое дыхание или свист на выдохе, легко не обратить внимание. Однако это означает, что что-то блокирует дыхательные пути легких или делает их узкими.

Хронический кашель. Длительный кашель до 8 недель - важный ранний симптом, указывающий на то, что с вашей дыхательной системой не все в порядке.

Одышка. Не нормально чувствовать одышку, которая не проходит после тренировки, или возникает после незначительной нагрузки.

Тяжелое или затрудненное дыхание также является предупреждающим знаком.

Хроническое выделение мокроты. Слизь вырабатывается дыхательными путями как защита от инфекций или раздражителей. Если мокрота вырабатывается месяц или дольше, это может указывать на болезнь легких.

Хроническая боль в груди. Необъяснимая боль в груди, которая длится месяц или больше, особенно если она усиливается при вдохе или кашле.

Отхаркивание кровью при кашле сигнализирует о значительных проблемах со здоровьем.

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Чтобы защититься от Covid-19 крайне важно иметь крепкую иммунную систему. Поэтому для улучшения защитных свойств организма британская врач Гита Мейкер-Кларк предлагает обязательно добавить в ежедневный рацион некоторые овощи и фрукты.