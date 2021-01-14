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Переболеть Covid-19 или вакцинироваться - от чего лучше иммунитет

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Переболеть Covid-19 или вакцинироваться - от чего лучше иммунитет
Выздоровление от коронавируса и вакцинация создают одинаковый эффект для иммунитета. Фото: pixabay

Если человек переболел коронавирусом, то в первые 5 месяцев его иммунитет имеет такую ​​же защиту, как и от вакцины.

Исследование Организации здравоохранения Великобритании показало, что после выздоровления в среднем защита является на 83% в течение 20 недель, сообщает газета The Guardian.

"Иммунитет дает вам эффект почти как в вакцины Pfizer и гораздо лучший эффект, чем в вакцины AstraZeneca, и это обнадеживает людей", - сказала главный медицинский советник организации, профессор Сьюзан Хопкинс.

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В 94% случаев есть защита от повторного заражения. В то же время существует выше вероятность для тех, кто переболел, заболеть еще раз, но бессимптомно. Тогда защита действует в 75% случаев. Во время клинических испытаний вакцина Pfizer показала эффективность в 95% случаев, а AstraZeneca - в 65%.

К эксперименту привлекли более 20 тыс. работников сферы здравоохранения. Их разделили на 2 группы в зависимости от того, болели ли они коронавирусом. С июня по ноябрь 2020-го участникам делали ПЦР-тесты раз в 2 недели и ежемесячно проверяли уровень антител в крови. В то же время по результатам исследования нельзя сделать выводов о иммунитета пожилых людей, которые выздоровели от коронавируса, ведь все участники были в возрасте от 35 до 54 лет. Также неизвестно, возможно ли повторное заражение новыми штаммами из Великобритании, Южной Африки и Бразилии.

Если сделать только 1 инъекцию прививки от коронавируса, а 2-ю нет, то это даст "менее длительный и менее сильный" иммунитет. Об этом рассказали имунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха и врач имунолог-алерголог Татьяна Бондаренко.

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