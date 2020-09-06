Пандемия коронавируса: Медики назвали причину снижения смертности

Медики обнаружили, что распространение опасного китайского коронавируса в более низких дозах снижает число погибших и количество госпитализаций, хотя ежедневное число случаев заболевания остается высоким.

Специалисты объясняют, что из-за социального дистанцирования инфицированный передает только следы COVID-19 другому человеку, поэтому "инфекционная доза" вируса становится ниже, пишет Daily Mail.

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Поскольку инфицированный больной получит меньшее количество вируса, его симптомы могут быть не такими серьезными – как при ветряной оспе. Это могло бы объяснить, почему рост случаев заболевания не привел к росту смертности. Однако медики подчеркнули, что COVID-19 еще недостаточно изучен, чтобы определить, является ли он дозозависимым.

По мнению доктора Элизабетты Гроппелли, вирусолога из Лондонского университета Святого Георгия, при воздействии меньшего количества вируса, заражается меньшее количество клеток в организме.

"Поэтому у вашей иммунной системы есть время, чтобы дать ответ. Если вы заразите сразу много клеток, вы уже начинаете с обратного пути", – сказала медик.

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Китайские ученые сделали экспериментальные прививки от Covid-19. Еще не готовый препарат ввели 3 тысячам своих работников и членов их семей на добровольной основе.