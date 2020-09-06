Китай начал испытывать вакцину от коронавируса на людях

Вакцину от коронавируса уже испытывают на людях. Фото: gazeta.ru

Китайские ученые сделали экспериментальные прививки от Covid-19. Еще не готовый препарат ввели 3 тысячам своих работников и членов их семей на добровольной основе.

Об этом сообщает Reuters.

Вакцина на третьей стадии клинических испытаний, а проверку уже начали, поскольку новая вспышка может прямо повлиять на производство вакцин. В некоторых сотрудников обнаружили побочные эффекты - слабость, температура и боль.

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На конец июля в мире 139 вакцин находились на этапе доклинических исследований, а 25 уже исследуются клинически. Сейчас 6 из которых максимально приблизились к практическому применению и находятся на 3-й стадии испытаний.

В начале сентября во Всемирной организации здравоохранения заявили, что широкомасштабная вакцинация против Covid-19 пройдет не раньше середины 2021, поскольку ни одна вакцина не продемонстрировала хотя бы 50% -й эффективности.

В Украине 18 областей имеют большое количество новых заражений. Из-за превышения установленной правительством нормы, там нельзя ослабить карантин. Требованиям Кабмина отвечают только Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.