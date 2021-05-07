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пятница, 07 мая 2021 18:17

Пациент раб: как алкоголикам выбрать реабилитационный центр

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Пациент раб: как алкоголикам выбрать реабилитационный центр
Alkoholizm znykaye vid zanyatʹ psykhoterapiyi. "U reabilitatsiynykh tsentrakh holova prochyshchayetʹsya. Pered tym yak staty yikh patsiyentom, treba pidpysaty dohovir. U nʹomu mayutʹ buty vkazani vashi vymohy ta prava. Zazvychay, tam patsiyenty zalyshayutʹsya ne menshe misyatsya. Z rozvah khiba psykhoterapevtychni hrupy. Tam patsiyenty tsentru nazyvayutʹ odne odnoho "bratamy", bo vsi rivni tut. Usi plyvutʹ v odnomu chovni nezalezhno vid statusu v suspilʹstvi. Musyatʹ sydity pid zamkom iz hratamy na viknakh. Bahato z nykh shche ti skhematory. Vyhaduyutʹ bahato sposobiv vybratysya z tsentru. Dekhto navitʹ starayetʹsya shchosʹ sobi zlamaty i porapyty u likarnyu, shchob zvidty v tekty Buvayutʹ tsentry likuvannya tilʹky alkoholizmu abo i zmishanoho typu. Tam odnochasno likuyutʹ i vid narkomaniyi. Usim dlya detoksykatsiyi stavlyatʹ krapelʹnytsi ta ochyshchuyutʹ krov. Tsʹoho zamalo, zalezhni lyudy mayutʹ znayty motyvatsiyu, shchob povernuty normalʹne zhyttya. Tsʹoho vchatʹ na kursakh psykhoterapiyi. Motyvatsiya tverezosti maye fokusuvatysya tilʹky na samomu sobi. Ne dlya druzhyny chy divchyny. Yakshcho vony pidutʹ, to znovu zakhochetʹsya alkoholyu. Takozh ne pryvodom ye batʹkivstvo. Dytyna vyroste i pochne svoye zhyttya. Todi batʹko znov pide v zapiy", - poyasnyuye fakhivetsʹ. Patsiyent maye mozhlyvistʹ rozibratysya u svoyikh problemakh, vchytysya zastosovuvaty yikh na praktytsi. Otrymaty neobkhidnyy resurs ta opanuvaty navychkamy povnotsinnoho zhyttya. CHYTAYTE TAKOZH: Defitsyt, kilometrovi cherhy y alkoholizm - yak naspravdi zhyly v SRS YE y vynyatky z pravyl. U deyakykh reabilitatsiynykh tsentrakh ye i sviy temnyy bik - zlovzhyvannya vladoyu v zakrytomu kolektyvi. Blyzʹki hetʹ ne vse mozhutʹ kontrolyuvaty. Tomu vony mayutʹ pered tym, yak zapysaty tudy svoho ridnoho pochytaty vidhuky. Yakshcho u akladi tak pohano, to navryad chy pro tse nikhto ne napysav. U reabilitatsiynykh tsentrakh krashche pobuty na tyzhdenʹ dovshe, nizh menshe. Shchob vpevnytysya u svoyiy syli voli. Na voli lyudynu nikhto ne kontrolyuye, tomu bahato khto "horytʹ" u pershi zh tyzhni. Znachytʹ sami ne vybuduvaly navkolo sebe dovhotryvalu systemu motyvatsiy. Mayutʹ navchytysya vidpochyvaty bez alkoholyu, ne spilkuvatysya z tymy, z kym ranishe pyly. Doslidnyky z Avstraliyi y Velykoyi Brytaniyi vyyavyly try periody v zhytti lyudyny, koly alkoholʹ shkodytʹ yiy naybilʹshe. Tse chas vid zachattya do narodzhennya, z 15 do 19 rokiv i pislya 65 rokiv. U tsi periody alkoholʹ mozhe sprovokuvaty kohnityvni problemy y psykhichni rozlady. Vodnochas, dlya lyudey litnʹoho viku alkoholʹ shche y odyn z nayseryoznishykh chynnykiv rozvytku dementsiyi. Показати більше 2419 / 5000 Результати перекладу Алкоголизм исчезает от занятий психотерапии. Фото: pikabu.ru

Избавиться от алкоголизма - целая наука. Человеку трудно отказаться от этой привычки. Имеет постоянное чувство злости, претензии ко всем. Подшивки не помогают. Это когда в организм вводится вещество, несовместимое с алкоголем, оно не позволяет печени расщеплять этиловые соединения. Поэтому в случае употребления алкоголя происходит острая интоксикация.

Прерывание зависимости требует участия квалифицированных медиков и специальных методик в реабилитационном центре. Как не стать его рабом, рассказал Gazeta.ua Валерий Сергиенко, столичный нарколог.

"Перед тем как стать их пациентом, надо подписать договор. В нем должны быть указаны ваши требования и права. Обычно, там пациенты остаются не менее месяца. Из развлечений разве психотерапевтические группы. Там пациенты центра называют друг друга "братьями", ибо все равны здесь. Все плывут в одной лодке независимо от статуса в обществе. Должны сидеть взаперти с решетками на окнах, потому что многие из них еще те схематоры. Выдумывают много способов выбраться из центра. Некоторые даже старается что-то себе сломать и попасть в больницу, чтобы оттуда в сбежать.

Бывают центры лечения только алкоголизма или и смешанного типа. Там одновременно лечат и от наркомании. Всем для детоксикации ставят капельницы и очищают кровь. Этого мало, зависимые люди должны найти мотивацию, чтобы вернуть нормальную жизнь. Этому учат на курсах психотерапии.

Мотивация трезвости должно фокусироваться только на самом себе. Не для жены или девушки. Если они уйдут, то снова захочется алкоголя. Также поводом является отцовство. Ребенок вырастет и начнет свою жизнь. Тогда отец снова пойдет в запой", - объясняет специалист.

Пациент имеет возможность разобраться в своих проблемах, учиться применять их на практике. Получить необходимый ресурс и овладеть навыками полноценной жизни.

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Есть и исключения из правил. В некоторых реабилитационных центрах есть и свой темную сторону - злоупотребление властью в закрытом коллективе. Близкие совсем не все могут контролировать. Поэтому они имеют перед тем, как записать туда своего родного почитать отзывы. Если в заведении так плохо, то вряд ли об этом никто не написал.

В реабилитационных центрах лучше побыть неделю дольше, чем меньше. Чтобы убедиться в своей силе воли. На свободе человека никто не контролирует, поэтому многие "горит" в первые недели. Значит сами не выстроили вокруг себя долговременную систему мотиваций. Должны научиться отдыхать без алкоголя, не общаться с теми, с кем раньше пили.

Исследователи из Австралии и Великобритании обнаружили три периода в жизни человека, когда алкоголь вредит ей больше всего.

Это время от зачатия до рождения, с 15 до 19 лет и после 65 лет. В эти периоды алкоголь может спровоцировать когнитивные проблемы и психические расстройства. В то же время, для людей пожилого возраста алкоголь еще и один из самых серьезных факторов развития деменции.

Автор: Екатерина Романчук
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