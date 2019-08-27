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вторник, 27 августа 2019 17:14

Отказ от секса: рассказали 5 опасностей для организма

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Отказ от секса: рассказали 5 опасностей для организма
Секс заменяет кардио-тренировки или час йоги Фото: vn.20minut.ua

Занятия сексом полезны, как для организма мужчины, так и женщины. Оно может заменить кардио-тренировки, час йоги или протеиновый коктейль.

Когда его нет в жизни, то ухудшается самочувствие.

1. Воздержание от любовных утех ослабляет либидо. В организме привычка формируется 21 день. После этого человек уже перестает чувствовать предыдущий поезд.

2. Сыпь и сухость кожи - также является следствием отсутствия секса. А еще у женщин повышается уровень мужских гормонов в организме. Чтобы этого не произошло надо искать не косметолог, а партнера.

3. Люди, которые часто занимаются сексом имеют хорошую память. В них активируются нейроны и мозг работать лучше.

4. Отсутствие секса блокирует выработку эндорфинов и заставляет чувствовать раздражение. Поэтому люди без секса ведут себя резко и грубо со всеми.

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5. В организме возникает ожирение, поэтому человек ищет удовлетворения в еде. К этому еще и присоединяется бессонница. Поэтому лучше не заедать или запивать алгоколем отсутствие внимания партнеров.

Витамин С является одним из важнейших питательных веществ. При его участии происходит восстановление кожи, костей и суставов. Он влияет на иммунитет, скорость свертывания крови, эластичность и прочность сосудов, защищает организм от токсинов и отвечает за вывод холестерина.

lady.tochka.net
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