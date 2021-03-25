От коронавируса умирает много людей до 30 лет - инфекционист

 
Ексклюзивы
1/5
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 270
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 468
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 666
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 261
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 648
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 765
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1053
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 801
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 396
Фото
Все фото
14
5
3
3
2
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 270
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 666
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 261
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 765
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 765
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 марта 2021
Просмотров: 495
За кого вийти?
"З людиною якої професії найлегше вжитися під одним дахом? – запитує підписників у соцмережі знайома Оксана. Хвалиться обручками з білого ...
четверг, 25 марта 2021 12:21

От коронавируса умирает много людей до 30 лет - инфекционист

  Комментировать
От коронавируса умирает много людей до 30 лет - инфекционист
Мнение, что вирус больше поражает старших, ложное. Фото: pixabay.com

От коронавируса всегда одинаково страдали люди всех возрастов. Мнение, что вирус больше поражает старших, ложное.

Об этом Gazeta.ua рассказала инфекционистка Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко.

"Большая ложь, что коронавирус больше поражает пожилых людей. Никогда такого не было. Страдают различные возрастные группы, просто в старших больше сопутствующих болезней. У нас много летальных случаев молодежи до 30 лет. В Европе действительно была тиндеция к тому, что пенсионеры больше болели, но не потому, что слабее, а потому что ведут активную жизнь - ходят на концерты, в кафе, больше контактируют друг с другом. А молодые тем временем преимущественно на работе. Так как некомпетентные распространили такую ​​информацию, молодежь отнеслась к вируса очень легкомысленно".

По мнению медика, очень важно каждому соблюдать базовых правил карантина. Ведь именно несоблюдение ограничений во время зимних праздников в большей степени привело к новой вспышке болезни.

"3 волна началась Буковине около 4 недели назад, это как раз после религиозных праздников. Люди больше контактировали, собирались большими группами. Затем был локдаун, который, вероятно, пришелся на инкубационный период. Еще одним вариантом вспышки могут быть новые штампы коронавируса. Сейчас очень много блокированных медицинских учреждений, реанимации заполнены. Новые пациенты поступают, а те, которые уже в стационаре, еще не выписываются. Могут находиться в больнице до месяца. Надо открывать новые базы".

Единственным способом побороть коронавирус является вакцинация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса

"К сожалению, она идет очень медленными темпами. Кроме отказов, имеем сегодня очень малое количество препарата. С таким раскладом коллективный иммунитет сформировать не получится. Надо срочно покупать вакцину и налаживать процесс с людьми, чтобы не боялись прививок. В Европе у людей не возникает вопросов в этом плане, все понимают, что надо. А к нашей власти нет доверия из-за их постоянной лжи и противоречия", - говорит врач.

В Украине третий раз подряд зафиксировали рекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки умерли 362 пациента. Заболело рекордное количество украинцев - 16 669. Из них детей - 786, медработников - 446. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 596 575 украинцев. Умерли 31 135 пациентов. Выздоровели 1 283 020 человек, за последние сутки - 6748.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От коронавируса умирает много людей до 30 лет - инфекционист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
марта

Белорусы определились с государственным статусом

Запатентовали первый прибор для записи звуковых колебаний

Состоялись первые скачки

На швейной фабрике погибли 146 рабочих

Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 36891
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 Просмотров: 14031
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 Просмотров: 11106
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели Просмотров: 8235
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
 Просмотров: 6507
Здоровье
Леонид Кравчук привился от коронавируса
Леонид Кравчук привился от коронавируса Просмотров: 81
К инструкции вакцины AstraZeneca добавили информацию об образование тромбов
К инструкции вакцины AstraZeneca добавили информацию об образование тромбов Просмотров: 261
Рекорд по количеству больных и умерших: коронавирус в Украине вышел на новый уровень
Рекорд по количеству больных и умерших: коронавирус в Украине вышел на новый уровень 1 Просмотров: 1629
AstraZeneca подтвердила эффективность своей Covid-вакцины
AstraZeneca подтвердила эффективность своей Covid-вакцины Просмотров: 162
Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса
Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса Просмотров: 783
Больше всего комментируют
6
Принтер печатает полосами – причины и способы решения
6
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
4
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Протест под ОП: будут судить одного из участников
2
Войну на Донбассе можна завершить за неделю - МИД
Голосов: 6
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть