От коронавируса умирает много людей до 30 лет - инфекционист

Мнение, что вирус больше поражает старших, ложное. Фото: pixabay.com

От коронавируса всегда одинаково страдали люди всех возрастов. Мнение, что вирус больше поражает старших, ложное.

Об этом Gazeta.ua рассказала инфекционистка Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко.

"Большая ложь, что коронавирус больше поражает пожилых людей. Никогда такого не было. Страдают различные возрастные группы, просто в старших больше сопутствующих болезней. У нас много летальных случаев молодежи до 30 лет. В Европе действительно была тиндеция к тому, что пенсионеры больше болели, но не потому, что слабее, а потому что ведут активную жизнь - ходят на концерты, в кафе, больше контактируют друг с другом. А молодые тем временем преимущественно на работе. Так как некомпетентные распространили такую ​​информацию, молодежь отнеслась к вируса очень легкомысленно".

По мнению медика, очень важно каждому соблюдать базовых правил карантина. Ведь именно несоблюдение ограничений во время зимних праздников в большей степени привело к новой вспышке болезни.

"3 волна началась Буковине около 4 недели назад, это как раз после религиозных праздников. Люди больше контактировали, собирались большими группами. Затем был локдаун, который, вероятно, пришелся на инкубационный период. Еще одним вариантом вспышки могут быть новые штампы коронавируса. Сейчас очень много блокированных медицинских учреждений, реанимации заполнены. Новые пациенты поступают, а те, которые уже в стационаре, еще не выписываются. Могут находиться в больнице до месяца. Надо открывать новые базы".

Единственным способом побороть коронавирус является вакцинация.

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"К сожалению, она идет очень медленными темпами. Кроме отказов, имеем сегодня очень малое количество препарата. С таким раскладом коллективный иммунитет сформировать не получится. Надо срочно покупать вакцину и налаживать процесс с людьми, чтобы не боялись прививок. В Европе у людей не возникает вопросов в этом плане, все понимают, что надо. А к нашей власти нет доверия из-за их постоянной лжи и противоречия", - говорит врач.

В Украине третий раз подряд зафиксировали рекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки умерли 362 пациента. Заболело рекордное количество украинцев - 16 669. Из них детей - 786, медработников - 446. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 596 575 украинцев. Умерли 31 135 пациентов. Выздоровели 1 283 020 человек, за последние сутки - 6748.