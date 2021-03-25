Рекорд по количеству больных и умерших: коронавирус в Украине вышел на новый уровень

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,5 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Украине третий раз подряд зафиксировали рекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки умерли 362 пациента.

Заболело рекордное количество украинцев - 16 669. Из них детей - 786, медработников - 446. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 596 575 украинцев. Умерли 31 135 пациентов. Выздоровели 1 283 020 человек, за последние сутки - 6748. Такие данные по состоянию на утро 25 марта сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После прививки от Covid-19 умер медработник

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1267 случаев, 1750 прививок;

Винницкая область - 772 случая, 1160 прививок;

Волынская область - 349 случаев, 270 прививок;

Днепропетровская область - 892 случая, 1610 прививок;

Донецкая область - 778 случаев, 340 прививок;

Житомирская область - 1136 случаев, 730 прививок;

Закарпатская область - 668 случаев, 490 прививок;

Запорожская область - 488 случаев, 620 прививок;

Ивано-Франковская область - 512 случаев, 784 прививки;

Киевская область - 872 случая, 1290 прививок;

Кировоградская область - 184 случая, 380 прививок;

Луганская область - 141 случай, 280 прививок;

Львовская область - 1032 случая, 1030 прививок;

Николаевская область - 377 случаев, 690 прививок;

Одесская область - 1235 случаев, 470 прививок;

Полтавская область - 521 случай, 840 прививок;

Ровенская область - 626 случаев, 550 прививок;

Сумская область - 613 случаев, 907 прививок;

Тернопольская область - 531 случай, 870 прививок;

Харьковская область - 918 случаев, 350 прививок;

Херсонская область - 168 случаев, 1000 прививок;

Хмельницкая область - 989 случаев, 250 прививок;

Черкасская область - 509 случаев, 1000 прививок;

Черновицкая область - 543 случая, 320 прививок;

Черниговская область - 548 случаев, 580 прививок.

В Украине расширили красную зону карантинных ограничений. Жесткий карантин по правительственному распределению действует во Львовской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Черновицкой, Сумской, Одесской областях и в Киеве. Когда большинство областей окажутся в красной зоне, объявят общенациональный локдаун.