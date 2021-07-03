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суббота, 03 июля 2021 18:00

От коронавируса начали вакцинировать животных

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От коронавируса начали вакцинировать животных
Вакцину для животных разработала фирма Zoetis. Фото: pixabay

В США начали прививать от коронавируса животных.

Зоопарк в Окленде, штат Калифорния вакцинирует тигров, медведей, пум, хорьков, сообщает Deutsche Welle.

Вакцина экспериментальная от американского производителя Zoetis.

До сих пор в зоопарке действовали правила: соблюдение дистанции, барьеры и защитная одежда для персонала. Вакцина теперь сможет надежнее защитить животных, по словам ветеринара Алекса Хермана.

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В компании собираются передать более 11 тыс. доз вакцины почти 70 зоопаркам и другим учреждениям в США. Список животных, которым нужен укол, выбирали из их уникальной уязвимости к заражению коронавирусом.

"Получив первую партию вакцин 29 июня, зоопарк Окленда в Северной Калифорнии быстро собрал свои ветеринарные бригады и группы по уходу за животными, чтобы на следующее утро начать вакцинацию животных из группы повышенного риска. Тигры, черные медведи, медведи гризли, горные львы и хорьки первыми получили свою первую из двух доз. Далее следуют приматы, включая шимпанзе, летучих мышей и свиней", - рассказал Алекс Херман.

В Украине готовятся прививать детей с высоким риском осложнений от Covid-19. Вакцинацию начнут уже этим летом. Таких детей, вероятно, прививать вакциной Pfizer.

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