Вакцинация детей в Украине: что известно

Детей, вероятно, будут прививать вакциной Pfizer. Фото: Reuters

В Украине готовятся прививать детей с высоким риском осложнений от Covid-19.

Вакцинацию начнут уже этим летом, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает ТСН.

"Мы предлагаем вакцинировать только тех, кто имеет сопутствующие заболевания. Это будет касаться не 100 процентов детей, а только той когорты, которая имеет тяжелые заболевания и риски осложнений", - сказал он.

Таких детей, вероятно, будут прививать вакциной Pfizer.

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За последние сутки в Украине выявили 696 новых больных коронавирусом. Из них детей – 36, медработников – 33. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 236 497 человек. Умерли 52 424 пациента, из них 33 – за последние сутки. Выздоровели 2 169 584 человека, за последние сутки – 1197.