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пятница, 02 июля 2021 08:35

Коронавирус атакует столицу. Что с другими регионами

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Коронавирус атакует столицу. Что с другими регионами
Всего в Украине провели более 10,8 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 696 новых больных коронавирусом. Из них детей – 36, медработников – 33.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 236 497 человек. Умерли 52 424 пациента, из них 33 – за последние сутки. Выздоровели 2 169 584 человека, за последние сутки – 1197, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 44 088 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 19 756, ИФА – 8924. Также сделали 15 408 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,8 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 194 случая;
Винницкая область - 5 случаев;
Волынская область - 17 случаев;
Днепропетровская область - 36 случаев;
Донецкая область - 39 случаев;
Житомирская область - 13 случаев;
Закарпатская область - 5 случаев;
Запорожская область - 18 случаев;
Ивано-Франковская область - 8 случаев;
Киевская область - 50 случаев;
Кировоградская область - 5 случаев;
Луганская область - 9 случаев;
Львовская область - 49 случаев;
Николаевская область - 9 случаев;
Одесская область - 53 случая;
Полтавская область - 16 случаев;
Ровенская область - 7 случаев;
Сумская область - 31 случай;
Тернопольская область - 8 случаев;
Харьковская область - 33 случая;
Херсонская область - 31 случай;
Хмельницкая область - 26 случаев;
Черкасская область - 19 случаев;
Черновицкая область - 5 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.

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Впервые за три месяца стабильного снижения заболеваемости Covid-19 в Европе зафиксировали стремительное повышение количества больных. На европейские страны ждет "новая волна коронавирус". По словам представителей ВОЗ, люди должны "оставаться дисциплинированными". Количество новых случаев выросло на 10% за неделю. Это обусловлено ослаблением ограничений, поездками между странами и пренебрежением социальной дистанцией.

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Дата
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