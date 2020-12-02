Определили самый опасный период при инфицировании Covid-19

На 2-й неделе инфицирования нарастают иммунологические изменения в крови и растут показатели всех реактивных маркеров воспаления. Фото: pixabay.com

На 9-10-й день коронавирусной болезни возможен цитокиновый шторм. Из-за возникновения осложнений он представляет угрозу жизни пациента.

Чаще всего госпитализация необходима именно в это время, рассказал врач-педиатр из Харькова Андрей Пеньков, пишет lb.ua.

"Цитокиновый шторм начинается через 7 дней болезни. На 9-й день появляется одышка, острый респираторный дистресс-синдром. Но это не бактериальные процессы, а гиперреакция иммунной системы. Это тот момент, когда надо использовать серьезное лечение, но не антибиотиками. Covid-19 - гормонозависимое заболевание, при котором может помочь своевременное лечение стероидами. Есть 3 основные патогенетические линии течения Covid-19 – гипервоспаление (цитокиновый шторм), гиперкоагуляция (микротромбозы во всех органах – особенно легких, но бывают и в сердце, и в почках), и гипоксия, которая является одним из мощных разрушительных факторов. Это - причины всех тяжелых проявлений и, по сути, смерти", – отметил врач.

Он добавил, что на 2-й неделе инфицирования нарастают иммунологические изменения в крови и растут показатели всех реактивных маркеров воспаления.

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За последние сутки в Украине обнаружили 13 141 нового больного коронавирусом. Из них детей - 744, медработников - 579. Всего, по состоянию на утро 2 декабря, имеем 758 264 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 12 717 - летальные. 169 пациентов умерли за последние сутки.