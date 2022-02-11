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пятница, 11 февраля 2022 14:49

Определили пять неожиданных симптомов Covid-штамма Omicron

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Определили пять неожиданных симптомов Covid-штамма Omicron
Covid-штамм Omicron имеет пять неожиданных симптомов. Фото: Reuters

Эксперты предупредили о пяти неожиданных симптомах Covid-штамма Omicron, обнаруженных в рамках исследования ZOE.

Это сыпь на коже, зуд, воспаление кожи на пальцах ног, сухие или потрескавшиеся губы, пятна на шее, пишет британское издание Express.

Отмечается, что климатический гипергидроз (сыпь) может наблюдаться где угодно на теле. Чаще всего на руках, ступнях и локтях. Другой симптом – зуд, который и сопровождает сыпь.

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Третьим признаком заражения Omicron может быть воспаление кожи на пальцах ног, которые могут сильно краснеть. Четвертым симптомом, по мнению экспертов, являются сухие или потрескавшиеся губы, а пятым – пятна на шее.

Эксперты отметили, что большинство этих симптомов касаются проблем с кожей, на что часто не обращают внимания, говоря о признаках коронавируса.

Среди других уже известных симптомов штамма – высокая температура и боль в горле.

Omicron-волна в среднем несет девять смертей на 1000 случаев заболеваний коронавирусом. А во время Delta-волны умирали в среднем 13 человек из 1000 инфицированных, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

10 февраля в Украине зафиксировали 41 229 новых случаев Covid-19. Среди новых больных 3369 детей и 1247 медработников. Госпитализировали 3936 человек. Произошло 236 летальных исходов. Выздоровели 20 850 человек.

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