Определили, какой вкусный продукт защищает от отравления

Имбирь защищает от отравления ФОТО: zdorovia.com.ua

Имбирное печенье защищает от пищевых отравлений. В этот список также входят и другие блюда с имбирем.

Об этом заявили пишет "Страна здоровья".

Этот продукт помогает уменьшить выраженность рвоты и тошноты. Его можно использовать для лечения острого гастроэнтерита - тяжелый вид пищевого отравления, который вызывает сильную рвоту у большинства детей).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Защита от комаров: 5 способов отпугнуть вредителей

Пероральный прием имбиря при остром гастроэнтерите является безопасным, хорошо переносится детьми и является эффективным для снижения продолжительности и тяжести рвоты.

Специя сокращает количество клеток, вызывающих неприятные симптомы у детей, положительно влияя на мозг и кишечник.

Это показало исследование с участием 141 ребенка в возрасте от года до 10 лет.

Кроме того, белый имбирь довольно эффективно борется с токсикозом беременных.