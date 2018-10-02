Определили, как зарплата влияет на ожирение

Ожирение чаще бывает у людей с малыми зарплатами Фото: ru.espreso.tv

Ожирение чаще бывает у людей с низким достатком. Со средним или высоким доходом это случается в 2,5 раза реже.

Об этом пишет "Страна здоровья".

В Австралии провели масштабное исследование по лишнего веса. Выяснилось, что лишний вес является фактором риска для развития множества опасных заболеваний. 60% людей с лишним весом не имеют представления о правильном питании.

Многие считают "правильной" едой ту, которую они приготовили сами, независимо от того, сколько в ней белков, жиров и углеводов.

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Те, кто хочет питаться сбалансировано, тратят на еду примерно на 15-20% меньше денег, чем другие.

Чтобы избежать ожирения, специалисты советуют есть больше фруктов и овощей и в межсезонье замораживать или сушить фрукты и овощи. Также рекомендуют заменить жирные сорта мяса на менее