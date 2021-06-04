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пятница, 04 июня 2021 16:45

ООН планирует преодолеть СПИД к 2030 году

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ООН планирует преодолеть СПИД к 2030 году
По крайней мере 40 стран идут к тому, чтобы достичь 90% сокращение связанной со СПИДом смертности к 2030 году. Фото: vechirniy.kyiv.ua

В ООН надеются к 2030 году преодолеть вирус имунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий синдром приобретенного иммунодефицита - СПИД.

Подробностями поделилось издание "Радио Свобода".

По словам директора-распорядителя программы UNAIDS Винни Бьяньимы, ее агентство просит правительства стран сосредоточиться на неравноправности, которая не дает людям возможности доступа к необходимым услугам.

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"Если они смогут перекрыть эти пробелы по конкретным группам наибольшего риска, мы сможем положить СПИДу конец до 2030 года", - прокомментировала она.

Бьяньима призвала страны бороться против СПИДа так же как и против Covid-19. Она назвала борьбу с болезнью "незавершенным делом".

По крайней мере 40 стран планируют достичь 90% сокращение связанной со СПИДом смертности к 2030 году, среди них девять стран с востока и юга Африки.

Совместная программа ООН по ВИЧ/СПИД сообщала, что в прошлом году во всем мире жили с ВИЧ 37,6 млн человек, и почти две трети из них получали лечение.

На следующей неделе ООН планирует объявить новый призыв к пожертвованиям на саммите по СПИДу в Нью-Йорке для борьбы с этим заболеванием. Необходимы инвестиции в $29 млрд в год.

В апреле 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1349 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 332 пациентов диагностирован СПИД. С первых дней выявления этого заболевания в 1980-х возникают различные домыслы и легенды по поводу того, как именно передается болезнь и можно ли с ней нормально сосуществовать.

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Дата
04
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