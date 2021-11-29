Omicron-штамм: медики рассказали о симптомах и течении

Медики ЮАР не фиксируют осложнений у пациентов с Omicron-штаммом. Фото: REUTERS

У жителей ЮАР, инфицированных новым вариантом коронавируса Omicron, пока не выявляют осложнений заболевания.

Симптомы заражения этим штаммом "необычны", но переносятся легко. Об этом сообщила глава национального объединения медработников SAMA Анжелик Кутзее, передает DW.

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"Чаще всего пациенты жалуются на ломоту в теле и чрезмерную усталость. Мы наблюдаем это у молодых пациентов, не у пожилых людей", - уточнила врач.

Впрочем, отметила она, исследования Omicron-штамма пока находятся на очень ранней стадии.

В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса с 32 мутациями, названный B.1.1.529. В ВОЗ говорят, что рано утверждать, что новый штамм коронавируса – Omicron более опасен, чем штамм Delta, который сейчас преобладает в мире. Однако эксперты отмечают: в настоящее время точное течение заболевания этим вариантом недуга не изучено.