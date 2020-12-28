Одесса просит помощи Минздрава в хранении вакцины

В Одессе не могут хранить вакцину с низкими температурами. Фото: pixabay

В одесских больницах с больними на коронавирус есть кислород и необходимое оборудование для дыхания.

Но условий для хранения вакцины в городе нет, в частности, соответствующих холодильных камер, сообщила директор Департамента охраны здоровья городского совета Елена Якименко.

"Больницы Одессы, где лечат пациентов с коронавирусной болезнью, обеспечены кислородными концентраторами и другой аппаратурой. На прошлой неделе в город доставили еще 5 криоцилиндров: 2 в больницу номер 1 и по 1 для инфекционной больницы, больниц номер 8 и 10 ", - сказала она.

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За неделю врачи используют 23 т кислорода для больних. По словам Якименко, несмотря на это, холодильных камер для хранения вакцины при температуре до -70°С, например от компании Pfizer, в городе нет.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов поручил соответствующим службам обратиться по этому поводу в Министерство здравоохранения и производителей вакцин, в частности, фирмы Pfizer. Также рассмотрят, есть ли возможности у местных специализированных предприятий помочь медицинским учреждениям соответствующими холодильными камерами для хранения вакцин.

Украина нашла способ хранения и транспортировки вакцины от коронавируса при низких температурах. "Мы подняли национальные склады, которые есть в Минздраве, там у нас реально нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств именно при температуре минус 80 градусов", – сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".