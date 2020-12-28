Найден способ сохранить и перевезти вакцину от Covid-19 - главный санитарный врач

Украина нашла способ сохранить вакцину от коронавируса. Фото: Reuters

Украина нашла способ хранения и транспортировки вакцины от коронавируса при низких температурах.

"Мы подняли национальные склады, которые есть в Минздраве, там у нас реально нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств именно при температуре -80 градусов", – сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

Ранее в иммунопрофилактике никогда не использовалась температура -80 градусов.

На данный момент Украина получила несколько коммерческих предложений от частных логистических фармацевтических компаний.

"И у нас в стране, на отечественных складах есть возможность хранения, логистики, транспортировки к пунктам прививки вакцины и при температуре хранения -80 градусов", – уточнил он.

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Напомним, на приобретение вакцины от коронавируса в Госбюджет заложили почти три миллиарда гривен.