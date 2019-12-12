Обнаружили смертельную опасность дневного сна

Ученые не рекомендуют спать днем. Фото: 24tv.ua

Те, кто спят днем ​​или 9 и более часов ночью, рискуют получить инсульт.

Китайские ученые пришли к такому выводу после 6-летних исследований с участием 31 тис 750 человек, средний возраст которых составлял 62 года, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert !.

В начале наблюдений у подопытных не было инсультов и других проблем со здоровьем.

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В общем зарегистрировали 1 тыс 557 случаев инсульта. Ученые выяснили, что 8% участников дремали 90 минут и дольше, а 24% спали 9 и более часов в сутки. Последние характеризовались повышенным риском инсульта - на 23% выше, чем у тех, кто спал от 7 до 8 часов в сутки. При этом тем, кто спал долго и дремал днем, инсульт угрожает на 85% чаще.

Исследователи из США обнаружили взаимосвязь между недосыпанием и дефицитом необходимых витаминов и минералов в организме. Такие результаты Национального обследования здоровья и питания представили во время конференции Nutrition 2019.