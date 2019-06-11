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вторник, 11 июня 2019 08:27

Ученые рассказали, чем грозит недосыпание

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Ученые рассказали, чем грозит недосыпание
Люди, которые недосыпают, потребляют меньшее количество витаминов A, D и B1. Фото: из открытых источников

Исследователи из США обнаружили взаимосвязь между недосыпанием и дефицитом необходимых витаминов и минералов в организме.

Такие результаты Национального обследования здоровья и питания представили во время конференции Nutrition 2019, об этом сообщает издание EurekAlert.

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По сравнению с людьми, которые придерживались рекомендаций спать не менее 7 часов в сутки, лица, которые спят меньше, потребляют меньшее количество витаминов A, D и B1, а также магния, ниацина, кальция, цинка и фосфора.

"Люди с недостаточным сном могут получить пользу от увеличения потребления этих питательных веществ с помощью диеты и добавок", — говорит ведущий автор исследования Чиома Иконте.

Исследование является ретроспективным анализом и не показывает причинно-следственных связей.

От жары ухудшается самочувствие и снижается работоспособность. Особенно страдают те, кто в течение длительного времени находится на улице и в помещениях без кондиционера.

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Дата
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