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понедельник, 23 июля 2018 14:59

Объяснили пользу диетической газировки

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Объяснили пользу диетической газировки
Такие напитки снижают риск смертности от рецидива рака прямой кишки. Фото: www.eden.com.ua

Онкологи из Йельского университета провели исследования и установили, что активное употребление диетической газировки уменьшает риск смертности.

Исследование показывает, что такие напитки снижают риск смертности от рецидива рака прямой кишки, - пишут Новини 24.

В эксперименте, который длился в течение семи лет, приняли участие тысяча пациентов, прошедших химиотерапию для лечения тяжелой аденокарциномы прямой кишки (рак прямой кишки).

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Ученые установили, что у больных, принимавших не менее 350 мл сладких диетических напитков, уменьшился риск внезапной смерти от рецидива на 46%.

Ученые показали, что сам по себе переход от обычных газированных напитков к диетическим, снижает смертность таких пациентов на 23%.

Пиво и вино способствуют улучшению мужского здоровья. Такие результаты показало исследование итальянцев, в котором приняли участие 323 добровольца.

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