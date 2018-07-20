Обнаружили неожиданную пользу алкоголя для мужчин

Алкоголь может решить проблемы с зачатием. ФОТО: fatherly.com

Пиво и вино способствуют улучшению мужского здоровья. Такие результаты показало исследование итальянцев, в котором приняли участие 323 добровольца.

Ученые из Милана выяснили, что умеренное употребление пива и вина улучшает качество спермы, защищая половые клетки от повреждения. Все благодаря антиоксидантам и флавоноидам, содержащимся в винограде и шишках хмеля. Речь идет о небольших дозах этих напитков: 7 маленьких бутылок пива либо один небольшой стакан вина в неделю. Пишет известное британское издание Dailymail.

"Мы обнаружили, что у мужчин, употребляющих от 4 до 7 бутылок пива в неделю, сперма образовывалась в большем объеме и содержала в себе больше сперматозоидов, чем у тех, кто пил меньше", — рассказывает доктор Елена Ричи.

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Вместе с тем, ученые признают, что положительное действие алкоголя на репродуктивную функцию мужчин до сих пор под вопросом, ведь существуют исследования, результаты которых свидетельствуют о совершенно противоположном влиянии на здоровье таких напитков.

Ранее рассказали, что на бесплодие проверяют обоих партнеров. Парам, которые хотят стать родителями, следует обратиться за медицинской помощью, если беременность не наступает в течение года регулярной половой жизни. Первое, что рекомендуют сдать мужчинам, — сдать спермограмму, женщинам — анализ на половые инфекции и уровень гормонов, а также УЗИ щитовидной железы.