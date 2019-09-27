Объяснили, которым фруктом лучше убивать глистов

Паразиты проявляются болью в пупке и тошнотой Фото: ayurvedabansko.ru

Осенью лучше всего избавляться от глистов. Тогда наименьший риск повторного заражения. Эти паразиты живут в теле человека до нескольких лет, все время его отравляя.

Об этом рассказывает столичный паразитолог Ангелина Симонова.

"Все паразиты дают о себе знать по-разному. Чаще всего люди заражаются острицами и аскаридами. Острицы проявляются зудом анального отверстия, болью в пупке и головной болью. Заражение аскаридами сопровождаются кожной сыпью, температурой и тошнотой", - уточняет врач.

После заражения также беспокоят запоры, поносы, вздутие живота, тошнота и рвота, раздражительность, бессонница, сыпь на коже. Например, аскариды нередко попадают в легкие. От этого возникают бронхит и астма. Они сохраняют жизнеспособность годами. Активируются при ослабленном иммунитете или от чрезмерных физических нагрузок.

Особенно в опасности дети. После заражения становятся невнимательными, плохо спят, капризничают, часто простужаются.

Пути заражения глистами:

1. От игр в песочнице

2. В компьютерную клавиатуру

3. Через немытые овощи и фрукты

4. От денег, дверных ручек, поручней в транспорте

5. Через недостаточно обработанные мясо и рыба

6. Во время чистки зубов некипяченой водой

7. Через пыль, которая поднимается на грязной улице.

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"Анализу кала на выявление глистов недостаточно. Необходимо отдельное обследование. Особенно перед прививкой. Если вакцинировать зараженного человека, препарат не подействует. Любое обследование следует начинать с теста. Они селятся и на костях - начинают болеть ноги или спина. Повреждают суставы, и человек не может ходить.

Как бороться с паразитами в организме:

Чтобы от них избавиться, нужно создать кислую среду. Это делают противоглистные препараты.

Что касается тыквенных семечек, то оно действенно только с касторовым маслом. Стоит есть семена тыквы со скорлупой. Через час выпить чайную ложку касторового масла. Употребляют 100 семян в день в четыре приема. Чеснок, хоть и является антибактериальным, но на глистов тоже не действует.

Надо есть киви, чтобы глисты голодали. Расщепляет те соединения, которыми питаются паразиты.

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