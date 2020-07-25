Нужно ли делать ПЦР-тест, чтобы навестить родных и близких в больницах

Родных и близких в больницах можно посещать без ПЦР-теста Фото: ukrinform.ua

В Минздраве дали разъяснения о правилах посещения родственников и близких в больницах.

Сейчас в Украине нет никаких запретов на этот счет. Таким образом, справка об отрицательном результате ПЦР-теста не требуется.

"Единственный запрет касается больных коронавирусом, которые находятся с этим диагнозом в больницах. Их посещать нельзя", - говорит министр здравоохранения Максим Степанов.

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В то же время он призвал заранее убедиться в том, что у человека, который хочет навестить пациента в больнице, нет коронавируса.

"Если к основному заболеванию, которым страдает ваш близкий человек, еще добавится Covid-19, это может осложнить течение основного заболевания и серьезно повлиять на здоровье", - добавил Степанов.

По состоянию на утро субботы, 25 июля 2020, в Украине выявлено 1106 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.