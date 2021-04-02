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пятница, 02 апреля 2021 09:21

Нужен локдаун: эксперты рассказали о ситуации с Covid-19 в Украине

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Нужен локдаун: эксперты рассказали о ситуации с Covid-19 в Украине
Существует 3 сценария того, сколько смертей от Covid-19 будет в итоге. Фото: pixabay.com

Даже если заболеваемость в стране спадет в ближайшие недели, до конца полугодия из-за коронавируса умрет больше украинцев, чем за весь 2020-й. К середине апреля количество умерших продолжит расти.

Украина на 3-м месте по количеству смертей от Covid-19 после Польши и Чехии, отмечают в Киевской школе экономики. 3 недели назад страна занимала в антирейтинге 9-е место. Количество умерших за сутки превышает пиковые показатели осенней волны на 34% и продолжает расти. По уровню заболеваемости Украина в топ-5 стран с худшей ситуацией в Европе.

"Плохой ли это тренд? На первом месте сейчас Чехия – 24,7 тыс. умерших на 100 тыс. населения, в Украине – 9,7 тыс. Поэтому в ближайшее время Украина не выйдет на 1-е место. Но уровень смертности у нас остается одним из самых высоких в Европе и мире. Он будет расти по меньшей мере 2 недели. Сначала идет рост заболеваемости, госпитализаций, а потом мы видим, как смертность настигает этот рост. Украина может пройти эту волну без национального локдауна. Но риск его введения остается высоким из-за более распространенных мутаций. Если ограничения в регионах будут преждевременно сняты или их будут игнорировать, это может привести к повторной нарастающей волне", - говорит руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Существует несколько сценариев того, сколько смертей от Covid-19 будет в итоге. Если в прошлом году от вируса умерли 20 тыс. украинцев, то по среднему сценарию к концу первого полугодия суммарно будет 55 тыс. умерших. На эти цифры будет влиять циркуляция вариантов вируса, которые быстрее распространяются. То, какой процент среди всех вариантов составят британский, южноафриканский и бразильский штаммы. Еще один фактор – длительность иммунитета. До сих пор нет достаточно длительных исследований, которые бы говорили о том, сколько он держится. И последнее - темпы вакцинации.

Эпидемиолог Наталья Виноград уверена, что все зависит только от того, как будут выполняться меры, введенные в областях, а значит, нужен локдаун.

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Украину в будущем может ждать несколько локдаунов из-за скачков заболеваемости Covid-19. Следующий локдаун введут уже в ближайшее время.

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Дата
02
апреля

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