Никотин может помочь бросить курить

 
Ексклюзивы
1/5
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 135
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 720
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 990
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
9 Просмотров: 2304
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1053
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 549
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1152
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 774
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
14
5
3
3
2
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1053
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 459
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 801
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 234
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1152
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 594
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
понедельник, 22 марта 2021 15:31

Никотин может помочь бросить курить

  Комментировать
Никотин может помочь бросить курить
Сигаретный дым вреднее, чем никотин. Фото: volynonline.com

Каждый год по данным ВОЗ, от заболеваний из-за курения в мире умирает 8 млн человек. Утверждение о том, что никотин это причина развития болезней, ошибочно.

Сигаретный дым является причиной возникновения болезней. А никотин вызывает зависимость. Так медицинское сообщество пришло к выводу, что никотин можно использовать для борьбы с курением, пишет OBOZREVATEL.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Употреблять вейп и сигареты одинаково вредно для сердца

При температуре горения - 800°C - в воздух и легкие курильщика попадает до 7 тыс. опасных веществ, смола и угарный газ. Кроме влияния на самого курильщика, они провоцируют и пассивное курение, на которое приходится 1 из 8 смертей в статистике.

В мире разработали альтернативные методы замещения сигарет - никотиносодержащие продукты, исключающие горения. Их задача - доставка в мозг вещества для получения насыщения. К таким продуктам относятся пластыри, никотиновые жвачки, снус, электронные системы доставки никотина (ЕСДН). Они имеют разную степень эффективности и скорость усвоения никотина организмом. Наиболее действенной считается ЕСДН, которая делится на электронные сигареты и системы для нагрева табака. Они позволяют не только получить никотин, но и сохраняют сам ритуал использования. В то же время по данным Public Health England, аэрозоль, образующийся при использовании, содержит до 95% меньше вредных веществ по сравнению с сигаретами и исключает пассивное курение.

После повышения акцизов на табачные изделия для электрического нагрева, акциз на Твенте в Украине выше, чем в 15 странах Евросоюза.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Никотин может помочь бросить курить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
марта

Гонгадзе похоронили возле церкви

На создание первых фотографий тратили 30 мин.

Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы

Гривну начали печатать в Украине

Украинские бойцы прорвались из окружения

Intel представила оригинальный процессор

Произошел самый крупный теракт в истории страны

В столицу ввели танки

Самое читаемое
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 25497
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
13
 Просмотров: 12222
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 8622
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды Просмотров: 7254
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
7
 Просмотров: 6993
Здоровье
Эксперты ВОЗ назвали вероятную причину происхождения коронавируса
Эксперты ВОЗ назвали вероятную причину происхождения коронавируса Просмотров: 801
Ученые разрабатывают вакцины-таблетки против коронавируса
Ученые разрабатывают вакцины-таблетки против коронавируса Просмотров: 126
Британия установила суточный рекорд по вакцинации. Какая ситуация в Украине
Британия установила суточный рекорд по вакцинации. Какая ситуация в Украине Просмотров: 117
Новый этап вакцинации: кого планируют прививать от Covid-19
Новый этап вакцинации: кого планируют прививать от Covid-19 Просмотров: 342
Показали самую опасную вещь, которой можно подавиться
Показали самую опасную вещь, которой можно подавиться
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
13
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
9
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
6
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
4
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
Голосов: 3
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть