Никотин может помочь бросить курить

Сигаретный дым вреднее, чем никотин. Фото: volynonline.com

Каждый год по данным ВОЗ, от заболеваний из-за курения в мире умирает 8 млн человек. Утверждение о том, что никотин это причина развития болезней, ошибочно.

Сигаретный дым является причиной возникновения болезней. А никотин вызывает зависимость. Так медицинское сообщество пришло к выводу, что никотин можно использовать для борьбы с курением, пишет OBOZREVATEL.

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При температуре горения - 800°C - в воздух и легкие курильщика попадает до 7 тыс. опасных веществ, смола и угарный газ. Кроме влияния на самого курильщика, они провоцируют и пассивное курение, на которое приходится 1 из 8 смертей в статистике.

В мире разработали альтернативные методы замещения сигарет - никотиносодержащие продукты, исключающие горения. Их задача - доставка в мозг вещества для получения насыщения. К таким продуктам относятся пластыри, никотиновые жвачки, снус, электронные системы доставки никотина (ЕСДН). Они имеют разную степень эффективности и скорость усвоения никотина организмом. Наиболее действенной считается ЕСДН, которая делится на электронные сигареты и системы для нагрева табака. Они позволяют не только получить никотин, но и сохраняют сам ритуал использования. В то же время по данным Public Health England, аэрозоль, образующийся при использовании, содержит до 95% меньше вредных веществ по сравнению с сигаретами и исключает пассивное курение.

После повышения акцизов на табачные изделия для электрического нагрева, акциз на Твенте в Украине выше, чем в 15 странах Евросоюза.