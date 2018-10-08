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вторник, 09 октября 2018 11:25

Никакой операции: нашли новый способ лечения аппендицита

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Никакой операции: нашли новый способ лечения аппендицита
Лечение антибиотиками не исключает вероятность повторного развития воспаления, однако помогает избежать неприятных последствий операции. ФОТО: http://missbonus.ru

Аппендицит можно лечить антибиотиками. Это подтвердило исследование, проведенное с участием 256 человек. Наблюдение за испытуемыми длилось в течение 5 лет с момента выявления в них воспаления аппендикса.

Безоперационное лечение аппендицита возможно только при допустимых показателях крови и нормальной кишечной проходимости. Как показало наблюдение, рецидив заболевания происходит минимум через 1 год. В 39,1% испытуемых рецидив аппендицита возникал через 5 лет. Такие данные указаны в отчете авторов исследования, опубликованном на официальном сайте Journal of the American Medical Association.

Наблюдение показало, что после операции по удалению аппендицита осложнения развились у 24,4% испытуемых, после антибиотикотерапии — у 6,5%.

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Ранее рассказали, что аппендицит удаляют через проколы в животе. Эта процедура называется лапароскопией. Для ее проведения вместо вскрытия брюшной полости хирург делает на животе небольшие надрезы. Через них вводит инструменты и видеокамеру. Длится операция в среднем 30 мин. Уже через несколько дней пациента выписывают.

jamanetwork.com
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