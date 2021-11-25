Несколько красных областей и Киев оказались в шаге от ослабления карантина

Несколько областей вскоре могут покинуть красную зону. Фото: pixabay.com

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в нескольких красных областях Украины улучшилась. В частности, показатели стабилизировались в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Кроме Киева, положительная динамика есть в Донецкой, Одесской и Херсонской областях. Там только один показатель не в норме – уровень госпитализаций, но и он начал улучшаться.

Также ожидается, что в ближайшее время Луганская и Львовская области не будут красными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили одно из смертельно опасных осложнений Covid-19

По состоянию на 25 ноября в красной зоне находятся Киев и 18 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская Черкасская, Винницкая.

В оранжевой зоне теперь четыре региона: Полтавская, Харьковская, Закарпатская, Черновицкая.

В желтой зоне осталось только две области: Тернопольская и Кировоградская.

За прошедшие сутки, 24 ноября, зафиксировали 16 943 новых подтвержденных случая коронавируса. Среди больных 1451 ребенок и 304 медработника, сообщает Министерство здравоохранения. Госпитализировали 3404 человека, умерли 628 человек, 26 811 – поправились.