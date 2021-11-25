Несколько красных областей и Киев оказались в шаге от ослабления карантина

 
Ексклюзивы
1/5
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
1 Просмотров: 441
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
3 Просмотров: 2376
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
1 Просмотров: 2205
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Просмотров: 1611
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Просмотров: 999
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
4 Просмотров: 7650
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 3753
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 1341
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1035
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
1 Просмотров: 2781
Фото
Все фото
3
9
21
6
9
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
Украинцев начали вакцинировать в трамвае: яркие фото
Украинцев начали вакцинировать в трамвае: яркие фото
Видео
Все видео
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео
"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео
"Нехай легені на межі, зате не роздаєш 5G" - сатирик Процишин жестко высмеял антивакцинаторов
"Нехай легені на межі, зате не роздаєш 5G" - сатирик Процишин жестко высмеял антивакцинаторов
Интервью
1/5
"Украинцам и местным платят одинаково. Кто говорит другое – лжет": сколько зарабатывают мигранты в Польше
"Украинцам и местным платят одинаково. Кто говорит другое – лжет": сколько зарабатывают мигранты в Польше
Просмотров: 495
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3267
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4734
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1503
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1179
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
24 ноября 2021
Просмотров: 531
Не можу пробачити
Знайома тітка Наталія опублікувала в соцмережах фото зі святкування 60-річчя. Але на жодній зі світлин не видно її молодшої доньки. ...
четверг, 25 ноября 2021 09:27

Несколько красных областей и Киев оказались в шаге от ослабления карантина

  Комментировать
Несколько красных областей и Киев оказались в шаге от ослабления карантина
Несколько областей вскоре могут покинуть красную зону. Фото: pixabay.com

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в нескольких красных областях Украины улучшилась. В частности, показатели стабилизировались в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Кроме Киева, положительная динамика есть в Донецкой, Одесской и Херсонской областях. Там только один показатель не в норме – уровень госпитализаций, но и он начал улучшаться.

Также ожидается, что в ближайшее время Луганская и Львовская области не будут красными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили одно из смертельно опасных осложнений Covid-19

По состоянию на 25 ноября в красной зоне находятся Киев и 18 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская Черкасская, Винницкая.

В оранжевой зоне теперь четыре региона: Полтавская, Харьковская, Закарпатская, Черновицкая.

В желтой зоне осталось только две области: Тернопольская и Кировоградская.

За прошедшие сутки, 24 ноября, зафиксировали 16 943 новых подтвержденных случая коронавируса. Среди больных 1451 ребенок и 304 медработника, сообщает Министерство здравоохранения. Госпитализировали 3404 человека, умерли 628 человек, 26 811 – поправились.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Несколько красных областей и Киев оказались в шаге от ослабления карантина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Нашли первый скелет женщины-австралопитека

Самое читаемое
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой
Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой Просмотров: 41858
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших Просмотров: 36118
Усику не заплатили за победу над Джошуа
Усику не заплатили за победу над Джошуа Просмотров: 14751
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 11988
Турки сбили российский военный самолет
Турки сбили российский военный самолет
 Просмотров: 7974
Здоровье
Появился новый штамм Covid-19 с тремя десятками мутаций
Появился новый штамм Covid-19 с тремя десятками мутаций Просмотров: 1053
QR-коды с плакатов антивакцинаторов ведут на сайт партии Путина
QR-коды с плакатов антивакцинаторов ведут на сайт партии Путина Просмотров: 360
Правительство обязалось перед МВФ существенно ускорить вакцинацию украинцев до конца года
Правительство обязалось перед МВФ существенно ускорить вакцинацию украинцев до конца года Просмотров: 1962
На Волыни 20 тыс. доз Covid-вакцины пойдут в мусорник
На Волыни 20 тыс. доз Covid-вакцины пойдут в мусорник Просмотров: 432
Определили одно из смертельно опасных осложнений Covid-19
Определили одно из смертельно опасных осложнений Covid-19 Просмотров: 4446
Больше всего комментируют
8
Зеленский выступит в Раде
6
Партия Зеленского объявила бойкот каналам Ахметова - в медиа олигарха ответили
4
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
3
Путин лезет туда, где русский язык – Ющенко
3
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
Голосов: 2537
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть