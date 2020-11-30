"Неправильный курс" - инфекционист упрекнул Минздрав в некомпетентной борьбе с Covid-19

Вадим Аристов прокомментировал ситуацию с коронавирусом. Фото: www.ukrinform.ua

Инфекционист Вадим Аристов считает, что в Украине слишком маленькое количество тестирований на Covid-19.

Об этом врач заявил в эфире "Апостроф TV".

Медик назвал необходимое количество ПЦР-исследований в день. По его словам, 50 тыс. тестирований ежедневно мало.

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"COVID-19, как и грипп, диагностируется лабораторно. Просто при гриппе присылали образцы лишь нескольких тысяч пациентов. Вот для уточнения диагнозов тогда и запускали эти ПЦР-лаборатории. Сейчас COVID лечат только через тестирование биологических образцов. То есть от кого присылают, от того и получают результаты. присылают их очень мало. Я же говорю, если 50 процентов положительных тестов, то сколько нужно раз их делать? Мы считали. Нужно тестировать 367 тысяч в день, при том, что мы тестируем 50 тысяч и то не каждый день ", - считает инфекционист.

Аристов утверждает, что Министерство здравоохранения не контролирует сферу тестирования населения. Врач говорит, что уже сейчас для всех пациентов не хватает мест в реанимации.

"Большой комплекс вопросов "почему". Первое - Министерство здравоохранения фактически вообще не контролирует эту отрасль, потому что она подконтрольна Центру общественного здоровья. ЦОЗ находится под защитой МВФ и других иностранных советников и партнеров, как и НСЗУ, которые поставили туда уже своих воспитанников. Они их развивают по собственным программам. Соответственно Минздрав не может туда прийти и все изменить, потому что это нужно согласовывать, а уже много грантов расписано, есть отчетность. Никто не хочет признавать, что это был неправильный курс, ошибка", - сказал медик.

За последние сутки в Украине обнаружили 9946 новых больных коронавирусом. Из них детей - 570, медработников - 360.