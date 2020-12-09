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Неправда, что лечение от Covid-19 - полностью бесплатное - инфекционист

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Неправда, что лечение от Covid-19 - полностью бесплатное - инфекционист
Список препаратов, которые нужно покупать, может меняться. Фото: unsplash

Из-за недостаточного обеспечения областных стационаров лекарствами, отдельные препараты нужно покупать пациентам. Стоимость лечения зависит от сложности течения болезни.

Неправда, когда депутаты говорят, что лечение полностью бесплатное, отмечает инфекционист Ольга Кобевко в интервью "Цензор.нет".

По ее словам, список препаратов, которые нужно покупать, может меняться.

"Это зависит от закупок, осуществляемых больницей. Кроворазреживающие препараты, например, которые обязательно назначаются в случае коронавируса, поступают с перебоями. Неделя есть, 2 - нет. Бывает, что назначаешь пациенту один антибиотик, он заканчивается, переводишь на 2-й бесплатный", - объясняет Ольга Кобевко.

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По ее словам, к обязательным препаратам также относятся гормоны, которые назначают пациентам со средне-тяжелым или тяжелым течением болезни.

"Эти люди нуждаются в специализированной медицинской помощи и интенсивной терапии. Поэтому все, чего нет, людям, приходится покупать", - говорит врач.

Стоимость лечения для каждого индивидуальна.

"Зависит от того, какая у человека сопутствующая патология, какого возраста пациент, какого уровня поражения легких. Среди лекарств есть и такие, которые бесплатно не предусмотрены, хотя в протоколах их прописали. Например, людям приходилось покупать препарат, 1 флакон которого в среднем стоит 11-12 тысяч. А их нужно минимум 4", - говорит Ольга Кобевко.

За последние сутки в Украине обнаружили 12 585 новых больных коронавирусом. Из них детей - 654, медработников - 682.

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09
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