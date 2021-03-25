Некем закрыть смену: украинских медиков массово переманивают в Европу

В Мечникова острая нехватка медиков. Фото: pixabay

В Днепре в областной больнице имени Мечникова не хватает медперсонала.

Из-за низкой зарплаты более двух сотен работников уехали работать за границу, сообщил изданию "Гордон" гендиректор больницы Сергей Рыженко.

Полтора десятка врачей выехали еще до эпидемии COVID-19.

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"Спрашивал, почему ты едешь, ты здесь звезда, заслуженный человек, тебя все знают. А мне отвечают, что дочь заканчивает школу. И нет возможности собрать на выпускное платье. К тому же она должна поступать, учиться. И для этого нужны какие-то средства".

Гендиректор также рассказал, что есть проблемы с фирмой, которая работает через дорогу от больницы. Компания со старта предлагает €700 с проживанием и питанием. В результате больница потеряла более 200 медсестер.

"Мы почувствовали, что некем закрыть смену", — говорит он.

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