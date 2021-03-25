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четверг, 25 марта 2021 14:28

Разумков опроверг разговоры об отставке Степанова и других министров

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Разумков опроверг разговоры об отставке Степанова и других министров
Разумков рассказал, почему в Раде нет постановлений об увольнении министров. Фото:Униан

Народные депутаты не вносили на рассмотрение Верховной Рады проекты постановления об увольнении кого-либо из министров. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков в эфире "Украинского радио".

В частности, спикер парламента опроверг разговоры об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Он убежден, что увольнение главы Минздрава не пойдет на пользу во время борьбы с 3-й волной коронавируса.

"По поводу разговоров об отставке Степанова. Они продолжаются довольно давно. Их инициировали некоторые политические силы, представленные в парламенте. Но на сегодня ни по одному из министров нет реальных проектов постановлений об их увольнении, которые могли бы рассмотреть вскоре в зале. И я не уверен, что в ближайшее время они появятся", - отметил Разумков.

В то же время спикер парламента отметил, что в Украине "есть большие проблемы" с вакцинацией от Covid-19.

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Партия "Слуга народа" в феврале заявила, что министр Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации. В случае провала обещали инициировать отставку.

30 марта будет год с момента назначения Максима Степанова министром здравоохранения.

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