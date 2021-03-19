Неизлечимый вирус: лихорадка Эбола возвращается

19 марта 2014 года Министерство здравоохранения Гвинеи сообщило о вспышке неизвестной лихорадки. К августу эпидемия лихорадки Эбола охватила Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерии и Сенегал. От нее умерло более 3 тыс. человек.

Автор: www.volyn24.com Болезнь имеет высокую вероятность летального исхода

Лихоманку, вызванной неизвестным вирусом, идентифицировали в 1976 году после ряда массовых смертей в Судане, Заире вблизи реки Эбола. Болезнь сопровождалась сильным обезвоживанием организма, интоксикацией, поражением кровосудиннои системы и имела высокую летальность. В том году от эпидемии в Судане погибли 151 человек, а в Заире - 211. Как было установлено позже, естественный очаг вируса Эбола расположен в тропических лесах Западной Африки, а его переносчиком является фруктоидни летучие мыши и некоторые мелкие наземные грызуны. Автор: www.znak.com Эффективных лекарств от лихорадки Эбола не существует Передается он при прямом контакте с выделениями инфицированного: кровью, слюной, мочой, спермой человека или животного.

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Следующая большая вспышка вируса Эбола произошла в 1995 году в Демократической республике Конго, где погибло 254 человек, Уганде в 2000 году 224 умерших и снова в Конго - 2003 год 128 умерших и 2007 году 264 умерших. Через неделю после того, как 19 марта 2014 году Министерство здравоохранения Гвинеи сообщило о вспышке неизвестной лихорадки. Всемирная организация здравоохранения заявила, что 4 юго-восточные районы Гвинеи, соседние районы Либерии и Сьерра-Леоне находятся под угрозой эпидемии лихорадки Эбола. Специалисты ВОЗ установили, что причиной распространения болезни стала смерть двухлетнего ребенка 28 декабря 2013 года, после чего в течение месяца умерли трое ее родственников.

Автор: lviv-redcross.at.ua/ Впервые лихорадку зафиксировали в 1976 году

До конца мая общее количество больных в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне составляла 281 человека, 186 из которых умерли. 25 мая первые умершие от Эболы зафиксированы в Нигерии, а 29 августа - в Сенегале. Из-за лихорадки Эбола и отсутствием эффективного лечения и смертность 8 августа 2014 года ВОЗ объявила состояние эпидемии, угрожающей всему миру. Она призвала страны мира помочь пострадавшим регионам Африки. Автор: tsn.ua Переносчикам лихорадки является фруктоидные летучие мыши и некоторые наземные грызуны В этот же день в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне силами войск были установлены санитарные кордоны вокруг пострадавших регионов. Это привело к обвалу трансграничной торговли и гигантского роста цен на продукты питания и товаров первой необходимости.

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30 сентября 2014 года первый смертельный случай лихорадки Эбола был диагностирован в США, 6 октября - в Испании, 9 октября - в Чехии. На сегодня в Гвинее 14 февраля 2021 года обнаружили первые случаи заболевания лихорадки Эбола. В стране зарегистрировано 8 случаев, 5 человек умерли. Уже началась вакцинация, которая проходит по "кольцевой стратегии", при которой вакцину вводят всем, кто контактировал с зараженными. Также прививают медицинских работников.

Исследователи из коалиции с эпидемической готовности к инновациям считают фруктовых летучих мышей и свиней носителями вероятной смертоносной пандемии. От вирус Nipah вероятность летального исхода составляет 40-75%. Заболевания обнаружили в 1999 году в Малайзии. Последствиями заражения может быть сильный отек мозга, судороги и рвота. Инкубационный период составляет 45 дней. Вирус может мутировать.