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суббота, 12 декабря 2020 12:33

Не менее миллиона тестов в месяц. На Covid-19 будут проверять иначе

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Не менее миллиона тестов в месяц. На Covid-19 будут проверять иначе
Тестування на коронавірус буде безкоштовним. ФОТО: pexels.com

Теперь тесты на Covid-19 делать всем, кто имеет признаки респираторного заболевания. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Теперь будем тестировать людей с любыми признаками респираторного заболевания, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни. Любые респираторные заболевания - будут проводить ПЛТ-тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз Covid-19. Хотим делать не менее 1 миллиона тестов в месяц ".

По словам Степанова, тестировать на коронавирус планируют также всех контактных лиц.

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Министр подчеркнул, что тестирование будет бесплатным и речь идет не только о ПЦР-тестах, а о быстрые также.

Также Степанов добавил, что украинские лаборатории не загружены на 100%. Сейчас уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием через мобильную бригаду, семейных врачей или иным способом.

За сутки 11 декабря в Украине зарегистрировали 12 811 новых случаев коронавирусной болезни. 243 человека умерли от осложнений Covid-19. 13 653 выздоровели.

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