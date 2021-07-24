Не Delta: ученые изучают новый штамм Covid-19

В Великобритании выявлено 16 человек, зараженных новым штаммом коронавирусной болезни. В основном заболевание привозят из-за границы. Фото: Polina Tankilevitch from Pexels

Британские ученые службы здравоохранения - PHE в своей стране обнаружили заражённых новой мутацией коронавируса B.1.621. Действуют ли против него существующие вакцины и как протекает болезнь у зараженных новым штаммом Covid-19 - неизвестно. Этот вопрос активно исследуют ученые.

Об этом свидетельствуют данные PHE.

В Великобритании выявлено 16 человек, зараженных новым штаммом коронавирусной болезни. В основном заболевание привозят из-за границы.

В настоящее время еще неизвестно, вызывает этот штамм тяжелое течение заболевания, и насколько действенны против него существующие вакцины. В стране начались лабораторные испытания, чтобы определить влияние новых мутаций на поведение вируса.

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Первый случай заражения штаммом B.1.621 был зарегистрирован в Колумбии в январе. С тех пор его зафиксировали в 26 различных странах и регионах, но почти половина известных случаев приходится на США, сообщают британские СМИ.

В Киеве появились тесты для выявления Covid-19 штамма Delta. Что касается пандемии, то, действительно, в приоритете сегодня идет Delta-возбудитель. В Украине он уже есть.