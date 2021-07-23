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пятница, 23 июля 2021 01:04

В Киеве уже есть тесты для выявления штамма "Дельта"

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В Киеве уже есть тесты для выявления штамма &quot;Дельта&quot;
В Украине предусматривают вспышку индийского штамма коронавируса Delta. Фото: Reuters

В Киеве уже есть тесты для выявления Covid-19 штамма "Дельта".

"Сегодня в Киеве появились тесты, поэтому будут проводить диагностику именно по DELTA-возбудителю и подтверждать.

Что касается пандемии, то, действительно, в приоритете сегодня идет DELTA-возбудитель, и он будет приоритетным в циркуляции. В Украине он уже есть, уже почти два месяца, по эпидемическим прогнозам", - заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

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В Украине врачи предусматривают вспышку индийского штамма коронавируса Delta, когда люди будут возвращаться после летних отпусков.

Об этом заявила заслуженная врач-епидемиолог Украины Людмила Мухарская. Любой штамм, который возник в другой стране, точно попадет на украинские территории, отметила она.

На сегодня в столичной Александровской больницы первичным тестированием выявлено 6 случаев Covid-19 штамма "Дельта".

Этот вид стал доминирующим на территории Соединенных Штатов Америки, Германии и России. "Дельта" отличается особой агрессивностью и является более заразным.

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