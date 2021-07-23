В Украине появятся американские лекарства от коронавируса

В Украине могут появиться новые таблетки от коронавируса американского производства.

Они сейчас на третьем этапе клинических исследований, сообщил LB министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Украина зарезервировала 300 тыс. доз, но еще не оплатила их.

Препарат будет иметь специфическое действие именно на коронавирус.

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Ляшко не сказал название лекарства. Известно, что испытаниями таблеток от Covid-19 занимается Pfizer. Эффективность лекарства подтвердили доклинические испытания.

В компании надеются, что таблетки выпустят до конца 2021 года.

В Украине врачи предусматривают вспышку индийского штамма коронавируса Delta, когда люди будут возвращаться после летних отпусков.

Об этом заявила заслуженная врач-епидемиолог Украины Людмила Мухарская. Любой штамм, возникший в другой стране, точно попадет на украинские территории, отметила она.

На сегодня в столичной Александровской больнице первичным тестированием выявлено шесть случаев Covid-19 штамма Delta.

Этот вид стал доминирующим на территории Соединенных Штатов Америки, Германии и России. Delta отличается особой агрессивностью и является более заразным.