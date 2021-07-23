В Украине появятся американские лекарства от коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 54
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 6237
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 351
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 603
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 360
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 513
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1089
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 243
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 441
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
5
4
3
4
10
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
Видео
Все видео
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
В Киеве спасли маленькую француженку
В Киеве спасли маленькую француженку
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 531
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1125
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 441
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1089
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 639
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 45
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
пятница, 23 июля 2021 17:52

В Украине появятся американские лекарства от коронавируса

  Комментировать
В Украине появятся американские лекарства от коронавируса
Украина зарезервировала 300 тыс. доз новых лекарств. Фото: Pexels

В Украине могут появиться новые таблетки от коронавируса американского производства.

Они сейчас на третьем этапе клинических исследований, сообщил LB министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Украина зарезервировала 300 тыс. доз, но еще не оплатила их.

Препарат будет иметь специфическое действие именно на коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве уже есть тесты для выявления штамма Delta

Ляшко не сказал название лекарства. Известно, что испытаниями таблеток от Covid-19 занимается Pfizer. Эффективность лекарства подтвердили доклинические испытания.

В компании надеются, что таблетки выпустят до конца 2021 года.

В Украине врачи предусматривают вспышку индийского штамма коронавируса Delta, когда люди будут возвращаться после летних отпусков.

Об этом заявила заслуженная врач-епидемиолог Украины Людмила Мухарская. Любой штамм, возникший в другой стране, точно попадет на украинские территории, отметила она.

На сегодня в столичной Александровской больнице первичным тестированием выявлено шесть случаев Covid-19 штамма Delta.

Этот вид стал доминирующим на территории Соединенных Штатов Америки, Германии и России. Delta отличается особой агрессивностью и является более заразным.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине появятся американские лекарства от коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Активисту сожгли дом - организаторов не нашли

Приняли декларацию с осуждением кремлевской агрессии

На курорте произошел тройной теракт

Убийца Джанни Версаче совершил самоубийство

Определили переносчика смертельной болезни

В огне погибло больше сотни людей

Мужчина взял в заложники полицейского

Самое читаемое
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 11115
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
 Просмотров: 7515
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 7425
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 6228
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
 Просмотров: 5832
Здоровье
У американской Covid-вакцины обнаружили жуткий побочный эффект
У американской Covid-вакцины обнаружили жуткий побочный эффект Просмотров: 1791
В Киеве уже есть тесты для выявления штамма Delta
В Киеве уже есть тесты для выявления штамма Delta Просмотров: 36
Приехали из России: рассказали о Delta-больных в киевской больнице
Приехали из России: рассказали о Delta-больных в киевской больнице Просмотров: 729
Назвали эффективные против штамма Delta вакцины
Назвали эффективные против штамма Delta вакцины Просмотров: 972
В Полтавской области без электроэнергии остался склад с вакциной Pfizer
В Полтавской области без электроэнергии остался склад с вакциной Pfizer Просмотров: 207
Больше всего комментируют
3
Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
1
"Это выгодно России" - Кулеба прокомментировал соглашение между США и Германией
Голосов: 1066
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть