Названа предварительная причина смерти мужчины после вакцинации в Винницкой области

В Винницкой области умер мужчина после вакцинации препаратом Pfizer. Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Об этом сообщает Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА.

"По данным электронной амбулаторной карты пациента — хронические заболевания не зарегистрированы. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы — причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет. Сейчас ожидаем результаты морфо-гистологических исследований ", - говорится в сообщении.

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Для расследования этого происшествия и установления причин ее возникновения Департаментом здравоохранения и реабилитации принимаются все необходимые меры. Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации / туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой области.

В Винницкой области 2 июня после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. У остальных людей, получивших прививку из этого флакона вакцины, проблем со здоровьем не обнаружили.