В Винницкой области пациент умер после Covid-прививки - Минздрав

У 5 других лиц, которые прививались из одного флакона с умершим, - состояние удовлетворительное. Фото: Reuters

В Винницкой области 2 июня после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. У остальных людей, получивших прививку из этого флакона вакцины, проблем со здоровьем не обнаружили.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. По данным Минздрава, прививку мужчине сделала мобильная бригада в 13:45. В течение часа после прививки у него не зафиксировали побочных эффектов

"В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины", - рассказали в Минздраве.

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Департамент здравоохранения Винницкой области сообщил, что мужчина получил прививку вакциной Comirnaty от Pfizer / BioNTech. "У 5 других лиц, которые прививались из одного флакона с умершим, - состояние удовлетворительное", - добавили в министерстве.

Как отметили в Минздраве, случай смерти зарегистрировали как неблагоприятное событие после иммунизации, потому что он произошел в течение 30 дней после прививки, и теперь его расследовать Региональная группа оперативного реагирования.

В июле Украина ожидает поставку 7,7 млн доз вакцины от коронавируса. Из них препарата Coronavac от китайской компании Sinovac Biotech Ltd - более 5,3 млн доз. CoronaVac, зарегистрированная Минздравом Украины 10 марта, прошла все этапы клинических исследований, которые официально подтвердили ее эффективность и безопасность. Вакцина широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др.