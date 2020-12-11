Названа дата начала вакцинации в Украине

Вакцинация в Украине должна начаться 1 марта 2021 года. Фото: pixabay

1 марта 2021 года в Украине ориентировочно начнется вакцинация от коронавируса.

В случае задержки с поставками фактические сроки могут измениться, рассказал и. о. председателя Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, передает РБК-Україна.

"Ориентировочно рассчитываем начать вакцинацию первого марта. Однако это зависит от того, когда вакцина физически будет доставлена ​​в Украину. Но мы готовимся таким образом, чтобы начать вакцинацию первого марта", - заявил Кузин.

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Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на сегодняшний день рассматривается вопрос обеспечения бесплатной вакциной от коронавируса всех граждан Украины независимо от того, они входят в группы риска или нет.

Первыми от Covid-19 бесплатно вакцинируют медиков, военнослужащих и полицию. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.