Covid-19: кого первыми бесплатно вакцинируют в Украине

4 млн украинцев также могут бесплатно провакцинировать в рамках инициативы COVAX. Фото: pexels.com

Первыми от Covid-19 бесплатно вакцинируют медиков, военнослужащих и полицию.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Первая волна - это врачи, военные, это полиция. Врачи обязательно. В первую очередь это медработники, это военные, это полиция, это Национальная гвардия и пожилые люди из группы риска", - сказал он.

По его словам, 4 млн украинцев также могут бесплатно провакцинировать в рамках инициативы COVAX.

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Михаил Радуцкий считает, что ситуация с Covid-19 в Украине была бы более стабильной, если бы во время карантина выходного дня остановили общественный транспорт. 55% украинцев готовы сделать прививку от Covid-19, но если вакцина будет бесплатной. 40% респондентов не хотят. Если вакцина будет платной, желающих сделать прививку еще меньше - 35%. 57% опрошенных не будут вакцинироваться за деньги.