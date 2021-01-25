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Назвали впечатляющий результат коронавируса, который виден не сразу

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Назвали впечатляющий результат коронавируса, который виден не сразу
Следствием коронавируса депрессия и бессонница. Фот: ukr.media

Усталость, тревога, плохой аппетит и бессонница - частые симптомы послекоронавирусной депрессии. Это частое явление в условиях пандемии. Люди без причины злятся, грустят и дергаются без причин. Не могут сосредоточиться на типичных задачах.

Как справиться с этими состояниями объясняет Алексей Пушкарь, психотерапевт из Одессы.

"Коронавирус оставляет гораздо больше следов в организме человека, чем думали. Новыми являются тревога, депрессия и бессонница даже через два месяца после болезни. При этом большинство людей не имели ранее сбоев с психикой. Инфекция действует на иммунитет и тот вызывает психопатологические нарушения . Их последствия видны после выздоровления", - рассказывает специалист.

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Вирус даже в случае легкого течения может повредить центральную нервную систему и у человека могут возникнуть психозы. Чаще им подвергаются женщины чем мужчины, хотя и реже умирают от вируса.

Ждать улучшения не надо. Состояние сам не проходит. Стоит обратиться и врач назначит антидепрессанты и психотерапию. Лучший эффект дает сочетание индивидуальных занятий и групповых.

В одной из компаний, занимающейся уходом за престарелыми людьми и инвалидами, освободили семь человек, которые не стали делать прививки от Covid-19.

Вакцинация проводится на добровольной основе, и это первый случай увольнения работников из-за отказа сделать прививки от инфекции.

Автор: Екатерина Романчук
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