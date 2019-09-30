Назвали вид спорта, который лечит боль в колене

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Артроз чаще бывает у женщин через климакс. От него начинается гормональная перестройка организму.Також болезнь провоцируют травмы, инфекции, стрессы, чрезмерные физические нагрузки. Вызывают изменения в хрящевой ткани суставов, и хрящ разрушается.

Об этом рассказывает столичный ортопед Виктор Остапчук.

"Чтобы прекратить развитие артроза, нужно беречь суставы от травм и перегрузок. Лечебная гимнастика останавливает болезнь и стимулирует рост утонченный хряща. Упражнения улучшают кровоснабжение окружающих мышц и тканей", - советует врач.

Симптомы болезни:

1. Начинают сковываться и болеть мелкие суставы, например пальцы, и большие - коленные, тазобедренные, голеностопные.

2. Боль при артрозе усиливается вечером и проходит до утра. Но может возникнуть резкий спазм при нагрузке.

3. В суставе появляется хруст при движении, возникает отек в колене. С годами и при неосторожном обращении поверхность хрящей растрескивается.

4. Суставы начинают сталкиваться друг с другом, становятся неровными и шероховатыми. Между ними увеличивается трение и возникает треск. Но нога не болит, потому что хрящи не имеют нервных окончаний.

5. Сустав обнажается и возникает воспаление окружающих сухожилия.

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Полезно принимать ванны с экстрактами противовоспалительных растений - ромашки, шалфея, сосны. После них в суставы втереть эфирное масло пихты.

Можно заматывать колено эластичным бинтом для уменьшения нагрузки на сустав. Помазать его противовоспалительным мазью трижды и принимать лекарства для расслабления мышц.

Для суставов важно двигаться, а не сидеть дома, чтобы их поберечь. Нужно регулярно делать зарядку, бегать, ездить на велосипеде, плавать.

Это будет поддерживать тонус мышц и разгрузит суставы. Через непривычку с началом пробежек они могут болеть.

Со временем это пройдет, особенно если бежать по траве, а не по асфальту или бетону. Эти покрытия надо каждую неделю менять, потому что мышцы привыкают к одним условиям и не могут приспособиться к другим.

Больным следует ограничивать наваристые бульоны и жирное мясо. Лучше заменить курятиной, индюшатиной, крольчатиной или нежирной говядиной. Блюда готовить вареные, запеченные, на пару. От жирных продуктов чрезмерно образуется плохо выводится мочевая кислота. Она откладывается в суставах. Поэтому нельзя есть холодец, паштеты, консервы и колбасы.