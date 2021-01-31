Назвали вакцины, которые плохо защищают от нового штамма коронавируса

Вакцины от коронавирусной болезни производства компаний Novavax и Johnson&Johnson продемонстрировали низкую эффективность против штамма Covid-19, который был недавно зарегистрирован в Южной Африке.

Об этом свидетельствуют результаты испытаний в ЮАР, сообщает Reuters. По предварительной информации, вакцина компании Novavax эффективна всего на 50% в предотвращении Covid-19 в Южной Африке. Это на 39,3% меньше показателя, который был продемонстрирован препаратом в ходе исследований в Великобритании.

Отдельных данных об эффективности препарата Johnson&Johnson против африканского штамма агентство Reuters не приводит.

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"Очевидно, что мутации коронавируса показывают понижающий эффект на эффективность вакцины", ‒ заявил директор Национального института аллергии и инфекционных болезней США Энтони Фаучи.

Как сообщалось, итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) не рекомендует использовать вакцину от коронавируса британской компании AstraZeneca людям старше 55 лет.